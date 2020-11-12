محمد موسى: ازدراء الأديان أحد أهم أدوات حروب الجيل السادس

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود ضباط الداخلية لسرعة القبض القبض على مدرس بمحافظة الإسماعيلية، عُرِف باسم حركي «جو هاني»، على خلفية اتهامه بالإساءة للرسول محمد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم"، الدولة تضرب بيد من حديد في قضية ازدراء الأديان ولا تتهاون مع من يستهدفون إثارة الفوضى والفتن.

وأضاف موسى، ازدراء الأديان أحد أهم أدوات حروب الجيل السادس التي تصدرها الماسونية والصهيونية العالمية.
https:www.youtube.comwatch?v=OyNC-2n1PI0

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد موسى ازدراء اديان

أخبار تهمك

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يحدد شروطه من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعة

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 7 ساعات

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

08:18 م

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

09:33 م

نجم الأهلي يحدد شروطه من أجل الرحيل

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض