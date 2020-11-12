محمد موسى: ازدراء الأديان أحد أهم أدوات حروب الجيل السادس

أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود ضباط الداخلية لسرعة القبض القبض على مدرس بمحافظة الإسماعيلية، عُرِف باسم حركي «جو هاني»، على خلفية اتهامه بالإساءة للرسول محمد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وتابع خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم"، الدولة تضرب بيد من حديد في قضية ازدراء الأديان ولا تتهاون مع من يستهدفون إثارة الفوضى والفتن.





وأضاف موسى، ازدراء الأديان أحد أهم أدوات حروب الجيل السادس التي تصدرها الماسونية والصهيونية العالمية.