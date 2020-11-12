بايرن ميونيخ يستهدف صفقة من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن بايرن ميونيخ الألماني، يسعي للتعاقد مع الفرنسي دايو أوباميكانو مدافع فريق لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا لا ينوي التمديد لبواتينغ، بطل العالم عام 2014 والذي احتفل في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، رغم أنه يقدم حالياً أحد أفضل مستوياته.





وأضافت أن النادي البافاري مهتم بخدمات أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاماً والذي يملك بنداً يسمح له بالرحيل الصيف المقبل مقابل 42 مليون يورو.





وخاض أوباميكانو مع منتخب بلاده ثلاث مباريات دولية حتى الآن.





وتضم تشكيلة بايرن حالياً ستة فرنسيين هم الدوليون كورنتان توليسو وكينغسلي كومان وبنجامان بافار ولوكاس هرنانديز، فضلاً عن بونا سار والموهبة الشابة تانغوي نيانزو. كما يضم فرنسياً سابعاً هو مايكل كويسانس المعار إلى مرسيليا هذا الموسم.



