كين: مورينيو سيقود توتنهام إلى الألقاب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:00 م
مورينيو
مورينيو
وكالات
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ويحتل توتنهام البعيد عن لقب الدوري منذ العام 2008، المركز الثاني في ترتيب الـ"بريميرليج" حالياً، كما أنه يلعب في ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية، ومركزه جيد للتأهل إلى دور الإقصاء في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

وكان النادي اللندني قد اقترب من الفوز بالألقاب تحت قيادة المدرب السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، حتى أنه وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وفشل في التتويج.

آمال الفوز بالألقاب

ووصل مورينيو الذي حقق ألقاباً عدة إلى توتنهام قبل 12 شهراً، تزامناً مع تعاقدات العديد من اللاعبين، منها الانتقال على سبيل الإعارة للويلزي غاريث بايل الذي بات يمتلك خبرة حصد الألقاب الكبرى.

ورأى كين في حديث لـ"سبورز تي في" (تلفزيون النادي) أنه يمكن لذلك أن يحدث فرقاً العام الحالي، بالقول "لدينا في الفريق الآن لاعبون فازوا بألقاب، وخبرة جيدة، وقادة جيدون، وأشعر أننا في وضع الآن إذا عملنا بشكل صحيح ذهنياً، يمكننا تحقيق الأشياء".

وأضاف "من الواضح أن لدى جوزيه شخصية الفائز على كل المستويات. لقد جاء بهذه الهالة عنه، ومن الواضح أنه يريد الفوز بأشياء هنا".

وتابع أن "الأمر هو مجرد غرس تلك الثقة في الفريق. إنه رجل عظيم (مورينيو)، ولديه خبرة كبيرة، لذلك نحن كلاعبين لا يمكننا إلا أن ننظر إلى ذلك ونكتسب الثقة منه. لقد كانت لدينا علاقة رائعة منذ أن دخل من الباب".

كين وسون الثنائي الحاسم

وسجل كين 13 هدفاً في 14 مباراة ضمن كل المسابقات الموسم الحالي، إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة، مشكلاً شراكة خطيرة مع زميله الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

وقال كين إنه "عاماً بعد عام، كلما تلعب أكثر مع شخص ما، كلما تتعرف إليه أكثر، وتفهمان اللعبة بشكل أفضل قليلاً".

وأردف "لقد كانت لدينا علاقة رائعة على مر السنين، لكن هذا الموسم كان النجاح أكبر قليلاً، وكنا أكثر فاعلية في الثلث الأخير، سواء كانت التمريرة الأخيرة أو التسديدة الأخيرة".

واختتم بالقول "عندما يكون شخص ما في حالة جيدة، تحاول فقط العثور على الكرة وينتهي بك الأمر بتسجيل الأهداف (...) نحن نركب تلك الموجة في الوقت الحالي".

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