نجم الأهلي يحدد شروطه من أجل الرحيل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة شروط من أجل الموافقة على خروجه والرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحصل جيرالدو، على بعض العروض الخليجية بجانب عرضين من الدوري البرازيلي، والذي يفضل اللاعب الانتقال إلى منافساته في حال خروجه من القلعة الحمراء.

ووضع اللاعب الأنجولي شرط الحصول على قيمة عقده بالنادي كاملة من أجل الرحيل، أو الذهاب لنادي يحصل خلاله على نفس القيمة التي يتقاضاها مع المارد الأحمر.

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