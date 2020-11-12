رسميًا.. الأهلي يعلن إعارة محمد فخري إلى البنك الأهلي لمدة موسم
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:00 م
علي نبوي
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أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى فريق البنك الأهلي لمدة سنة، على سبيل الإعارة.
وقام أمير توفيق بإتمام الاتفاق مع مسئولي البنك الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعارة اللاعب.
يأتي ذلك لمنح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات.
ويلتقي فريق الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في "نهائي القرن" ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال شهر نوفمبر الجاري، في أول مباراة نهائية في تاريخ البطولة الإفريقية ستجمع بين فريقين من دولة واحدة.
وستقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم 27 نوفمبر الجاري، ومقرراً إقامة المباراة على استاد "برج العرب" ، ولكن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا إقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي خوفًا من الأجواء المناخية بالإسكندرية.
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