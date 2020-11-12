رسميًا.. الأهلي يعلن إعارة محمد فخري إلى البنك الأهلي لمدة موسم









أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ‏إلى فريق البنك الأهلي لمدة سنة، على سبيل الإعارة.





وقام أمير توفيق بإتمام الاتفاق مع مسئولي البنك الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعارة اللاعب.





يأتي ذلك لمنح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات.





ويلتقي فريق الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في "نهائي القرن" ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال شهر نوفمبر الجاري، في أول مباراة نهائية في تاريخ البطولة الإفريقية ستجمع بين فريقين من دولة واحدة.





وستقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم 27 نوفمبر الجاري، ومقرراً إقامة المباراة على استاد "برج العرب" ، ولكن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا إقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي خوفًا من الأجواء المناخية بالإسكندرية.



