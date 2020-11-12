سعر ومواصفات هاتف شاومى الجديد Xiaomi Redmi Note 9 Pro

أعلنت شركة شاومى اليوم عن هاتفها الجديد على موقعها الرسمى redmi note 9 pro، وسبق وقد حققت شركة شاومى مكاسب كبيرة من سلسلة هواتفها redmi، حيث يعد هاتف redmi note 7 أكثر الهواتف مبيعًا فى العام الماضى، وأيضًا قد سبق هذا الهاتف هاتف redmi note 8 وأيضا note 8 pro، ونجد أن الهاتف الجديد redmi note 9 pro هو الهاتف المنافس لهاتف Realme 6 ونوضح لكم سعر ومواصفات وأهم المميزات والعيوب الخاصة بهذا الهاتف الجديد.





مواصفات هاتف redmi note 9 pro





الهاتف يدعم شريحتين إتصال بالإضافة إلى كارت الذاكرة الخارجية التى ممكن أن تصل إلى مساحة 256 جيجابايت.

تم تصميم الهاتف من الزجاج بالإضافة إلى الإطار من البلاستيك.

أبعاد الهاتف 8.8 *76.7*165.8 مم بالإضافة إلى وزن الهاتف 209 جرام.

حجم الشاشة 6.67 بوصة ويوجد على شاشة الهاتف طبقة حماية.

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الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت والذاكرة العشوائية 6 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية تأتى بدقة 16 جيجا بيكسل أما الكاميرا الخلفية فتاتى رباعية الأولى تأتى بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f1/8 والثانية 8 وفتحة عدسة f2/2 وتستخدم هذه العدسة للتصوير العريض، الكاميرا الثالثة تأتى بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f2.4 والكاميرا الرابعة تأتى بدقة 2 ميجا بيكسل وتستخدم للعزل.

يعمل الهاتف بمستشعر البصمة.

البطارية 5020 ميلى أمبير بالإضافة ان الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.





سعر هاتف شاومى redmi note 9 pro





يوجد ثلاث إصدارات لهذا الهاتف





الإصدار الأول: حجم الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت والذاكرة العشوائية 4 جيجا رام وسعر هذا الهاتف فى مصر 3200 جنية مصرى.

الإصدار الثانى: الذاكرة الداخلية للهاتف 128جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام وسعر هذا الإصدار 3600 جنية مصرى.

الإصدار الثالث: الذاكرة الداخلية للهاتف 128جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام وسعر هذا الإصدار 4000 جنية مصرى.





عيوب هاتف شاومى الجديد Xiaomi Redmi Note 9 Pro





وزن الهاتف كبيرة نسبياً.

الكاميرا الخلفية بها بروز واضح.

الهاتف مصنع من الزجاج والذى يجعل فرصه للكسر والاتساخ كبيرة.

صعوبة تغيير البطارية.

المعالج ضعيف لا يستوعب الألعاب الثقيلة.





مميزات هاتف شاومى الجديد Xiaomi Redmi Note 9 Pro





يدعم الشحن السريع البطارية بقوة 30 وات.

يوجد بالهاتف بطارية حجمها كبير للغاية.

تصميم الهاتف جيد جداً.

سرعة الهاتف من حيث الذاكرة العشوائية جيد جداً.