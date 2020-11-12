سعر ومواصفات هاتف شاومى الجديد Xiaomi Redmi Note 9 Pro

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:35 م
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Advertisements
سعر ومواصفات هاتف شاومى الجديد Xiaomi Redmi Note 9 Pro

أعلنت شركة شاومى اليوم عن هاتفها الجديد على موقعها الرسمى redmi note 9 pro، وسبق وقد حققت شركة شاومى مكاسب كبيرة من سلسلة هواتفها redmi، حيث يعد هاتف redmi note 7 أكثر الهواتف مبيعًا فى العام الماضى، وأيضًا قد سبق هذا الهاتف هاتف redmi note 8 وأيضا note 8 pro، ونجد أن الهاتف الجديد redmi note 9 pro هو الهاتف المنافس لهاتف Realme 6 ونوضح لكم سعر ومواصفات وأهم المميزات والعيوب الخاصة بهذا الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف redmi note 9 pro

الهاتف يدعم شريحتين إتصال بالإضافة إلى كارت الذاكرة الخارجية التى ممكن أن تصل إلى مساحة 256 جيجابايت.
تم تصميم الهاتف من الزجاج بالإضافة إلى الإطار من البلاستيك.
أبعاد الهاتف 8.8 *76.7*165.8 مم بالإضافة إلى وزن الهاتف 209 جرام.
حجم الشاشة 6.67 بوصة ويوجد على شاشة الهاتف طبقة حماية.
اقوى معالج snapdragon 720 g
الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت والذاكرة العشوائية 6 جيجا رام.
الكاميرا الأمامية تأتى بدقة 16 جيجا بيكسل أما الكاميرا الخلفية فتاتى رباعية الأولى تأتى بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f1/8 والثانية 8 وفتحة عدسة f2/2 وتستخدم هذه العدسة للتصوير العريض، الكاميرا الثالثة تأتى بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f2.4 والكاميرا الرابعة تأتى بدقة 2 ميجا بيكسل وتستخدم للعزل.
يعمل الهاتف بمستشعر البصمة.
البطارية 5020 ميلى أمبير بالإضافة ان الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

سعر هاتف شاومى redmi note 9 pro

يوجد ثلاث إصدارات لهذا الهاتف

الإصدار الأول: حجم الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت والذاكرة العشوائية 4 جيجا رام وسعر هذا الهاتف فى مصر 3200 جنية مصرى.
 الإصدار الثانى: الذاكرة الداخلية للهاتف 128جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام وسعر هذا الإصدار 3600 جنية مصرى.
الإصدار الثالث: الذاكرة الداخلية للهاتف 128جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام وسعر هذا الإصدار 4000 جنية مصرى.

عيوب هاتف شاومى الجديد Xiaomi Redmi Note 9 Pro

وزن الهاتف كبيرة نسبياً.
الكاميرا الخلفية بها بروز واضح.
الهاتف مصنع من الزجاج والذى يجعل فرصه للكسر والاتساخ كبيرة.
صعوبة تغيير البطارية.
المعالج ضعيف لا يستوعب الألعاب الثقيلة.

مميزات هاتف شاومى الجديد Xiaomi Redmi Note 9 Pro

يدعم الشحن السريع البطارية بقوة 30 وات.
يوجد بالهاتف بطارية حجمها كبير للغاية.
تصميم الهاتف جيد جداً.
سرعة الهاتف من حيث الذاكرة العشوائية جيد جداً.
الهاتف يدعم البصمة السريعة.

سعر ومواصفات هاتف شاومى الجديد Xiaomi Redmi Note 9 Pro

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نوت 9 برو شاومي ريدمي Xiaomi Redmi Note 9 Pro

أخبار تهمك

تعرف على القائمة الاولى لسمسطا بالمظاليم

منذ ساعة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 5 ساعات

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 12 ساعة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ 40 دقيقة

نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

شاومي تكشف عن هاتفها "Redmi 6 Pro" بسعر رخيص وكاميرا مزدوجة

تعرف على سعر ومواصفات الإصدارات الجديدة من أيفون 11

ريدمي نوت 8.. تعرف على مواصفات وأسعار وسعة بطارية هاتف شاومي الجديد

Redmi Note 9 Pro | تعرف على مواصفات هاتف (شاومي ريدمي نوت 9 برو) الجديد وأسعاره ومميزاته وعيوبه (التفاصيل الكاملة)

التفاصيل الكاملة حول هاتف Xiaomi Redmi Note 9s (المزايا والعيوب والسعر)

Redmi Note 9.. ننشر مواصفات وأسعار هاتف شاومي ريدمي نوت 9 في مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

08:18 م

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض