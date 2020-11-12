موعد الجمعة البيضاء 2020 تخفيضات وعروض المتاجر والمحلات التجارية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:31 م
البلاك فرايدي
البلاك فرايدي
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موعد الجمعة البيضاء 2020 تخفيضات وعروض المتاجر والمحلات التجارية

مع اقتراب موعد الجمعة البيضاء 2020 تبرت المحلات التجارية في الإعلان عن العروض والتخفيضات التي سوف تُقدمها إلى عملائها، حيث تقوم المحلات الكبيرة والعديد من العلامات التجارية بالإعلان عن تلك التخفيضات والعروض المميزة التي ينتظرها الكثيرون على مدار العام في يوم الجمعة البيضاء، ولقد جاءت تلك العروض على النحو التالي.

موعد الجمعة البيضاء 2020

يُذكر أن موعد الجمعة البيضاء 2020 أو كما تعرف باسم البلاك فرايداي لعام 2020 سوف يُوافق يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري من عام 2020م (27-11-2020م) وقد أعلنت كبرى المتاجر مثل كارفور وهايبر وبنده وغيرهم عن قيمة التخفيضات التي تم إعدادها من أجل هذا اليوم، على كافة السلع والمنتجات سواء الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو الأثاث والمفروشات أو المنتجات الغذائية والملابس وغيرهم غير أن العديد من المتاجر الإلكترونية مثل جوميا ونون وسوق دوت كوم وغيرهم أصبحت تعرض تخفيضات هذا اليوم أيضًا.

تخفيضات وعروض المتاجر الجمعة البيضاء 1442

يُذكر أن العديد من المحلات التجارية والهايبر ماركت والماركات العالمية قد أعلنت أن نسبة التخفيضات على المنتجات في الجمعة البيضاء 2020 لهذا العام سوف تبلغ (70 %) على كافة المشتريات، وعلى الرغم أن النسبة الهائلة في اخصم في هذا اليوم تلقى نسبة إقبال غير مسبوقة من المستهلكين؛ إلا أن قيام بعض المتاجر بعمل نسبة تخفيض تصل إلى 90 % قد أدى إلى التأثير على اقتصاديات بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي قد جعل  البعض يُطلق عليها اسم (الجمعة السوداء) بدلًا من (الجمعة البيضاء).

عروض كارفور الجديدة البلاك فرايدي 2020

أعلنت شركة كارفور عن نسبة الخَصْم على بعض المشتريات الهامة والي سوف تكون بقيمة 70 % سواء على قيمة المنتج الواحد أو الخَصْم مباشرةً على قيمة الفاتورةفيما يخص عروض الجمعة البيضاء 2020 ، ولقد شم هذا الخَصْم كافة المنتجات تقريبًا بما فيها الأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف والملابس والأدوات البلاستيكية والمنزلية ومواد العناية بالجسم والبشرة وغيرهم، ومن أهم العروض الخاصة بالبلاك فرايدي والخاصة بالأدوات المنزلية هي الموضحة في الصورة التالية.

موعد الجمعة البيضاء 2020 تخفيضات وعروض المتاجر والمحلات التجارية 1

عروض الجمعة البيضاء بنده السعودية 2020

كما قد قام هايبر بنده السعودي بالإعلان عن نسبة تخفيضات وخصومات هائلة أيضًا في الجمعة البيضاء القادمة وينطبق ذلك على كافة المشتريات والمنتجات المُقدمة من الهايبر وسواء كان الشراء أون لاين أو من خلال أي من فروع بنده المنتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، ومن هذه العروض ما يلي:

موعد الجمعة البيضاء 2020 تخفيضات وعروض المتاجر والمحلات التجارية

ويُذكر أن العديد من المواطنين على مستوى العالم دائمًا ما ينتظرون موعد الجمعة البيضاء من كل عام؛ من أجل التمكن من شراء المنتجات والأجهزة باهظة الثمن بأرخص الأسعار.

موعد الجمعة البيضاء 2020 تخفيضات وعروض المتاجر والمحلات التجارية

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