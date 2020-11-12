الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة بعد تعاقد الأهلي رسميا مع بدر يانون قادما من صفوف الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" ظروف القيد الحالية صعبة للغاية، خاصة في ظل غلق سوق الانتقالات في عدد من الدول، كما أن عدد الأجانب النادي الأهلي لا يسمح بمزيد من الصفقات الأجنبية".

وأضاف: " الأهلي علي بعد خطوات من الإعلان عن ضم بدر بانون، الذي سيصل القاهرة خلال الأيام المقبلة".

وواصل: "هناك مفاوضات متقدمة مع الأهلي من جانب الاتحاد السكندري لضم آليو بادجي على سبيل الاعارة، خاصة في ظل رغبة القلعة الحمراء في قيد الصفقة الجديدة بدر بانون".

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رياضة بدر يانون الاهلي اخبار الرياضة

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