الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة بعد تعاقد الأهلي رسميا مع بدر يانون قادما من صفوف الرجاء البيضاوي المغربي.





وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" ظروف القيد الحالية صعبة للغاية، خاصة في ظل غلق سوق الانتقالات في عدد من الدول، كما أن عدد الأجانب النادي الأهلي لا يسمح بمزيد من الصفقات الأجنبية".





وأضاف: " الأهلي علي بعد خطوات من الإعلان عن ضم بدر بانون، الذي سيصل القاهرة خلال الأيام المقبلة".





وواصل: "هناك مفاوضات متقدمة مع الأهلي من جانب الاتحاد السكندري لضم آليو بادجي على سبيل الاعارة، خاصة في ظل رغبة القلعة الحمراء في قيد الصفقة الجديدة بدر بانون".



