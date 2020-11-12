نكشف مصير قاعة المومياوات في المتحف المصري بالتحرير.. وموعد افتتاحها الجديد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
كشفت مصادر داخل وزارة السياحة والآثار، عن البديل الذي سوف يتم وضعه مكان المومياوات الملكية والتي سيتم نقلها خلال أيام من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. 

وقالت المصادر إلى الفجر، إن مخازن المتحف المصري بالتحرير بها عدد كبير من المومياوات يصل إلى 150 مومياء، حيث سيتم اختيار مومياوات كهنة آمون من خبيئة الدير البحري، للعرض مكان المومياوات الملكية التي ستنقل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. 

وأشارت أن غرفة المومياوات في المتحف المصري بالتحرير بسيناريو عرضها الجديد سوف يتم افتتاحها في احتفالية مئوية المتحف والمقرر وانطلاقها في 15 أو 18 نوفمبر الجاري، حيث سيرفع الستار عن القاعة وتفتح مرة أخرى للجمهور ليروا مومياوات لم يروها من قبل. 

وحصلت الفجر على صورة واحدة لشكل الممر المؤدي إلى قاعة المومياوات في المتحف المصري وقد تم وضع عدد من التوابيت الخشبية التي تعرض لأول مرة في الفاترينة الموجودة في الممر الخارجي المؤدي إلى القاعة. 

يذكر أن عدد المومياوات الملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة 22 مومياء، وقد تم نقل 17 تابوت ملكي بالفعل إلى المتحف. 

والمتحف المصري في التحرير هو أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية، ويقع في قلب العاصمة المصرية "القاهرة" بالجهة الشمالية لميدان التحرير. 

ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1835 وكان موقعه حينها في حديقة الأزبكية، وكان يضم عددًا كبيرًا من الآثار المتنوعة، ثم نقل بمحتوياته إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صلاح الدين، حتى فكر عالم المصريات الفرنسي أوجوست مارييت الذي كان يعمل بمتحف اللوفر في افتتاح متحفًا يعرض فيه مجموعة من الآثار على شاطئ النيل عند بولاق.

وعندما تعرضت هذه الآثار لخطر الفيضان تم نقلها إلى ملحق خاص بقصر الخديوي إسماعيل بالجيزة، ثم جاء عالم المصريات جاستون ماسبيرو وافتتح عام 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني مبنى المتحف الجديد في موقعه الحالي في قلب القاهرة.

ويعتبر المتحف المصري من أوائل المتاحف في العالم التي أسست لتكون متحف عام على عكس المتاحف التي سبقته، ويضم المتحف أكثر من 150 ألف قطعة أثرية أهمها المجموعات الأثرية التي عثر عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894، ويضم المتحف الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيري وزارة السياحة والاثار مصر سقارة المومياوات الملكية العناني السياحة الاثار

أخبار تهمك

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ نصف ساعة

تعرف على القائمة الاولى لسمسطا بالمظاليم

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 12 ساعة

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ 34 دقيقة

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ 18 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

خاص.. نقل المومياوات الملكية من التحرير إلى الفسطاط

شاهد.. آخر صور للمومياوات الملكية قبل نقلها للمتحف القومي للحضارة

مديرة المتحف المصري: عرض مومياوات الكهنة بدلا من "الملكية"

مدير ترميم المتحف المصري يعلن عن أقدم بقايا مومياء ستنقل لـ"الحضارة"

مدير ترميم متحف التحرير يعلن أشهر التوابيت المنقولة مع المومياوات الملكية إلى الفسطاط

تعرف على موعد نقل المومياوات الملكية من التحرير إلى متحف الحضارة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

08:18 م

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض