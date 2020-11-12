رابط تسجيل قراءة عداد الغاز شركة بتروتريد petrotrade وطرق سداد الفواتير المستحقة

قبل ساعات من غلق باب التسجيل، يبحث كثير من المواطنين عن كيفية تسجل قراءة عداد الغاز لشهر نوفمبر الجاري، عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد petrotrade، والتي تتيحها الشركة منذ الأول من كل شهر وحتى يوم 15 قبل إصدار الفواتير والتي يحين موعدها في منذ يوم 6 وحتى نهاية الشهر، ونقدم لكم خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز قبل انتهاء موعدها وكيفية الاستعلام الفاتورة الجديدة والتسديد الإلكتروني لتجنب الزحام والعدوى بكورونا.





تسجل قراءة عداد الغاز لشهر نوفمبر





لكي يتمكن العميل من تسجيل استهلاكه الشهري بسهولة ويسر ودون الحاجة لذهاب موظفين إلى المنازل لقراءة العدادات، أتاحت شركة بتروتريد إمكانية تسجيل المواطن فاتورة الشهرية بنفسه. وقدمت له رسم توضيحي لكيفية إدخال الأرقام من الشمال والتي تشمل رقم المحافظة والمنطقة، ويومية، وقطاع، وبلوك، وعمارة، وشقة، وفرعي”، لتسجيل قراءة صحيحة.





خطوات تسجيل الفاتورة





هنا. الدخول على موقع شركة الخدمات البترولية بالضغط

ثم قم بالدخول على خدمة تسجيل فاتورة الغاز.

أدخل بيانات سكنك “محافظتك والمنطقة والشقة وفرعي و بلوك، قطاع، عمارة”.

ثم أدخل الأرقام الأربعة كما موجودة في الظل الأسود.

وفي النهاية اضغط على إرفاق فاتورة.





وفي حال تعثر تسجيل القراءة عبر الموقع الرسمي للشركة، بمكنكم تسجيلها بأكثر من طريقة نذكر منها على سبيل المثال:





تطبيق الشركة على الهاتف المحمول





طريق خدمة IVR للهواتف الثابتة وهي 09000727 أو 5727 للموبايل

الاتصال الرقم المختصر 1122





الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي عبر بتروتريد





وتتيح أيضا شركة بتروتريد إمكانية الاستعلام عن الفواتير والتسديد بطرق أكثر سهولة من ذي قبل، وذلك باتباع ما يلي:





هنا. عليك الدخول أيضا على موقع شركة الغاز الإلكتروني بالضغط

والضغط على استعلم عن الفاتورة.

ثم قم بإدخال 8 أرقام المطلوبة.

واضغط على اعرض.

وبعدها قم باختيار طريقة التسديد التي تناسب في الموعد المحدد للفاتورة والذي يبدأ اعتبارًا من يوم 6 وحتى نهاية الشهر.





طرق تسديد الفاتورة





وأتاحت الشركة طرق متعددة لتسديد فواتير نذكر منها على سبيل المثال:

البطاقة الائتمانية أو المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر.