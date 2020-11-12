صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو بتصفيات كأس أمم إفريقيا





يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين منتخب مصر الأول ونظيره توجو يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





ويسعي حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول فى قيادة الفراعنة للفوز على توجو فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية ذهابا وإيابا من أجل الصعود للكان.





تشكيل منتخب مصر المتوقع:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد حجازي، محمد هاني





خط الوسط: طارق حامد، محمد النني





خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، عبدالله السعيد، محمد صلاح





خط الهجوم: مصطفى محمد.





يذكر أن منتخب مصر تعادل أمام كينيا وجزر القمر فى اللقاء الأول والثاني فى المجموعة.



