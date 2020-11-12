جنوب السودان يسقط أمام أوغندا في تصفيات كاس أمم إفريقيا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق منتخب أوغندا فوزًا غاليًا، على ضيفه منتخب جنوب السودان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيت 2022 بالكاميرون.

ارتفع رصيد المنتخب الأوغندي إلى سبع نقاط، لينفرد بالصدارة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، الذي يستضيف منتخب مالاوي، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، في حين واصل منتخب جنوب السودان تذيله الترتيب بلا رصيد من النقاط.

انتظر منتخب أوغندا حتى الدقيقة 86، ليحرز لاعبه هاليد لواليوا هدف اللقاء الوحيد عبر ضربة رأس من متابعة لركلة حرة من الناحية اليسرى نفذها فاروق ميا.

من المقرر أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الإثنين القادم في الجولة الرابعة للمجموعة.

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