سفارة فلسطين بمصر تستقبل المعزين برحيل الدكتور صائب عريقات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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استقبلت سفارة دولة فلسطين بمصر في مقرها بالقاهرة ، المعزيّن من السفارات والمنظمات والهيئات الدولية ، لوفاة القائد  الوطني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المناضل الكبير صائب عريقات ، الذي وافته المنية  يوم ١٠ نوفمبر عن عمر يناهز ٦٥ عاما .

 

واستقبل سعادة سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح ، ومستشارو وكوادر السفارة ، المعزين بالفقيد الوطني؛ حيث توافد جموع المعزين لتقديم واجب العزاء من ممثلي الرئاسة المصرية  ومؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الخارجية المصرية  والسفارات والهيئات  الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة في مصر  .

 

وكان قد شيع جثمان الفقيد صائب عريقات من مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ظهر أمس الأربعاء،  وشارك فى مراسم التشييع  سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة، وشخصيات من فلسطينيي عام 1948، وأفراد عائلة الفقيد ، وألقى الرئيس والمشاركون نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ووضع على نعشه اكليلا من الزهور، وذلك قبل أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى مسقط رأسه في مدينة أريحا، لمواراته الثرى.

سفارة فلسطين بمصر تستقبل المعزين برحيل الدكتور صائب عريقات
سفارة فلسطين بمصر تستقبل المعزين برحيل الدكتور صائب عريقات
سفارة فلسطين بمصر تستقبل المعزين برحيل الدكتور صائب عريقات
سفارة فلسطين بمصر تستقبل المعزين برحيل الدكتور صائب عريقات
سفارة فلسطين بمصر تستقبل المعزين برحيل الدكتور صائب عريقات
سفارة فلسطين بمصر تستقبل المعزين برحيل الدكتور صائب عريقات

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فلسطين صائب عريقات سفارة دولة فلسطين الدكتور صائب عريقات

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