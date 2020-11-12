أسوان يضم أحمد سعيد أوكا فى صفقة انتقال حر





تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان من الحصول على توقيع أحمد سعيد أوكا متوسط ميدان فريق نادي طنطا في صفقة إنتقال حر.









تم توقيع العقود في حضور سامي الشيشيني المدير الفني لفريق نادي أسوان في الوقت الذي نجح فيه زهرة الجنوب في تمديد تعاقد أحمد عبد الظهار لمدة موسمين.









وبهذا يكون أسوان قد ضم 11 لاعباً حتى الآن وهم أحمد سعيد أوكا محمد العشرى، و أحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب اسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.



