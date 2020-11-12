وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:40 م
الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
الفجر السعودي
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، بوزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.

 

وبحث الطرفان خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

فيما كان قد أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنه أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران.

 

 وأضاف الأمير فيصل في حوار عبر الفيديو كونفرس مع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن إيران تدعم علناً الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أميركا الجنوبية.

 

 ولفت الوزير السعودي  إلى أن سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن الشقيق.

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