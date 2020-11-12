الغيابات تحاصر المنتخب الجزائري قبل موقعة زيمبابوي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد المنتخب الجزائري لمواجهة زيمبابوي وذلك لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الافريقية التي تقام في الكاميرون 2021.


وقبل الموقعتين المرتقبتين يعاني المنتخب الجزائري من بعض الغيابات الهامة والحاسمة مثل محمد فارس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي حيث إتخذ رئيس ناديه إخضاع جميع اللاعبين للحجر الصحي بعد مباراة يوفنتوس الأحد الماضي بسبب إكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا داخل الفريق.


وما كان من بلماضي سوى توجيه الدعوة لمدافع فريق نادي سيون السويسري أيوب عبد اللاوي من اجل تعويض غياب فارس.

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