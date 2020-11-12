سيلسين يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

خضع الهولندي ياسبر سيلسين حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسبا الإسباني لجراحة ناجحة اليوم الخميس على مستوى العضلات والأوتار بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الجمعة الماضية في ساقه اليمنى.









وأوضح الفريق الإسباني أن اللاعب حالته مستقرة لكن يجب أن يقضي أربعة وعشرين ساعة كاملة في المستشفى قبل الحصول على أذن يقضي له بالخروج.









وعلى الرغم من أن فريق نادي فالنسيا لم يكشف توقعات مدة غيابه إلى أن المصادر الصحفية المختلفة أكدت أنها لن تكون أقل من ثلاثة أشهر قبل العودة للعب من جديد.



