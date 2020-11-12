سيلسين يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
خضع الهولندي ياسبر سيلسين حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسبا الإسباني لجراحة ناجحة اليوم الخميس على مستوى العضلات والأوتار بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الجمعة الماضية في ساقه اليمنى.


وأوضح الفريق الإسباني أن اللاعب حالته مستقرة لكن يجب أن يقضي أربعة وعشرين ساعة كاملة في المستشفى قبل الحصول على أذن يقضي له بالخروج.


وعلى الرغم من أن فريق نادي فالنسيا لم يكشف توقعات مدة غيابه إلى أن المصادر الصحفية المختلفة أكدت أنها لن تكون أقل من ثلاثة أشهر قبل العودة للعب من جديد. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فالنسيا سيلسين الدوري الاسباني

أخبار تهمك

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الدولار يكسر حاجز 15.60 جنيه للشراء في ثلاث بنوك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

محمد فاروق "كابوس" جديد في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

هدف الأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

"جريمة الـ 5 سنوات".. قذافي دفن صديق عمره ووضع جثة زوجته داخل الديب فريز

منذ حوالي 4 ساعات

محمد فاروق يثير الغموض بعد أنباء انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 7 ساعات

خوفا من الأهلي.. الزمالك يتحرك للحفاظ على نجمه "المتألق"

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يمنح لاعبه الضوء الأخضر للرحيل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"سيلسين" يقترب من العودة لبرشلونة

برشلونة يتلقي 3 ضربات موجعة

صدمة في مدة غياب حارس برشلونة

سيلسين يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل نهائي الكأس

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. مفاجأت في قائمة الراحلين والبرسا يحقق أمنية فالفيردي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

03:58 م

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

03:49 م

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

08:38 ص

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض