ليفربول يعلن نجاح عملية جوميز

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خضوع لاعبه جو جوميز اليوم الخميس لجراحة ناجحة في وتر الركبة اليسرى بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب بلاده.









وتعرض جوميز للإصابة خلال تواجده مع منتخب الأسود الثلاثة يوم أمس الأربعاء إستعداداً للمواجهة الودية التي تجمعه بمنتخب أيرلندا.









وأصدر الريدز بيان رسمي أعلن فيه خضوع جوميز لعملية تصحيح الوتر وتمت بنجاح وسوف يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة طويلة من الممكن أن تصل إلى نصف الموسم الجاري.



