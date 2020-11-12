عاجل.. البريد يحفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:47 م
شريف فاروق
شريف فاروق
الفجر الاقتصادي
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قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 7.75% بدلاً من 8.5% وذلك اعتبارا من 12 نوفمبر ٢٠٢٠.

واوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد ان خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات سوف يساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار مما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

والجدير بالذكر ان سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض مازال اعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمنتجات الشبيهة.

 

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم لبحث اسعار الايداع والاقتراض، بعدما كانت قد خفضتها بنسبة 0.5%.

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