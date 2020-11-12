أوناجم ينتظم في تدريبات الزمالك

إنتظم الدولي المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الخميس وذلك عقب إنتهاء الأجازة التي كان قد حصل عليها.









وكان أوناجم قد عاد إلى القاهرة يوم أمس الأربعاء قادماً من المغرب وذلك بعد حصوله على راحة عقب فوز الزمالك على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.









يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة إف سي مصر يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لحساب مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.



