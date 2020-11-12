ارتفاع ارباح "مجموعة طلعت مصطفي" بنسبة 20% خلال أول 9 شهور من 2020

كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة وذلك عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2020 حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع الأرباح بنسبة 20% علي أساس سنوي





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها حققت صافي ربح مجمع بلغ 1.569 مليار جنيه مقابل صافي ربح بلغ 1.312 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.





كماأظهرت المؤشرات تحقيق صافي ربح مستقل بلغ 99.990 مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ 71.262 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 40%.





وعن نتائج أعمال الشركة خلال عام ، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 1.947 مليار جنيه مقابل صافي ربح بلغ 1.770 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وفي نفس السياق، أظهرت تحقيق صافي ربح غير مجمع بلغ 471.139 مليون جنيه، مقابل صافي ربح مستقل بلغ 309.797 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.



