الصناعة: تسليم عدد من الوحدات الإنتاجية في مدينة الروبيكي لأصحاب مصانع الغراء بمجري العيون

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:19 م
مصانع الروبيكي
مصانع الروبيكي
أحمد الشيخ
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أعلنت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه تم تسليم الوحدات الانتاجية الخاصة بمصانع الغراء والتي تم نقلها من منطقة مجري العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى وذلك لعدد 41 مستفيد بإجمالى 47 وحدة والمقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدان و بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه .

وأكدت جامع حرص الوزارة على توفير وحدات صناعية لكافة المدابغ والأنشطة المكملة لها والمنقولة من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى ، مشيرة إلى أن مشروع مدينة الجلود بالروبيكى يعد أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة والقيادة السياسية أهتماماً كبيراً .

وأضافت أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الجلود المصرية على طراز عالمى ومجهزة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال دباغة الجلود لتكون مركزاً لكافة مراحل تصنيع الجلود في مصر ، مشيرة إلى ضرورة إلتزام كافة المنشآت بالمدينة بالقواعد المنظمة للحفاظ على الشكل العام للمدينة وتجنب العشوائية وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن عملية الإنتاج حيث أن بعض المخالفات سيتم تقنينها والبعض الأخر سيتم إزالته فوراً .

ومن جانبه اوضح المهندس/ محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثماروالتطوير العمراني انه بتسليم هذه الوحدات يكون قد تم الانتهاء من المرحلة قبل الاخيرة لنقل مدابغ مجري العيون الى مدينة الجلود بالروبيكي حيث تم تسكين المرحلة الأولي للمدابغ والأنشطة المكملة لـ 192 مستفيد بعدد 213 وحدة بإجمالي مسطحات تبلغ 197 الف متر مربع وبمساحة إجمالية تبلغ 176 فدان و بتكلفة قدرها 2.3 مليار جنيه وتتضمن 151 مدبغة و24 مخزن كيماويات و 13 مخزن جلود و4 أنشطة مكملة .

واشار الى أن المرحلة الأخيرة سيتم طرحها في القريب العاجل لإستكمال تسكين باقي المدابغ المقننة في مدينة الروبيكي لـ 96 مستفيد بعدد 127 وحدة باجمالي مسطحات تبلغ 32 ألف و 471 متر مربع وبمساحة إجمالية تبلغ 22 فدان و بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.

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وزيرة الصناعة نقل مصانع مجري العيون لمنطقة الروبيكي منطقة مجري العيون مدينة الروبيكي

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