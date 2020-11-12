الطالع الفلكي الخَمِيس 12/11/2020..صُدْفَة سَعِيدَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 3 هاتُور قبطى ، 12 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 26 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إفتح) -رَبِّنا يفتح عليك يامولانا ويرَجَّع الخير على إيديك من تَانِى.(صبرى عبدالمنعم من فيلم البيضة والحجر-1990)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(المشترى فى الجدى إقتران بلوتو فى الجدى-غربيّاً - تُروبِيكال سِيسْتِمْ)

كوكبان بينهما 8 درجات لاأكثر فى نفس البُرج ُسمّى إقتران ، يكون هذا الإقتران بين المشترى وبلوتو فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى الحادية عشرة و 38 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





المُشترى رمز القِيَم الأخلاقيّة الراقية والحظوظ السعيدة والأسفار البعيدة يقترن مع بلوتو رمز الغوامض والمشاعر الباطنة ، باقترانهما معاً فى بُرج الطموح

والنجاح الجدى (قد) تسنح فرصة كبيرة/بلوتو لاتحدث كثيراً لصدفة سعيدة/

المُشترى تُساعدنا على تحقيق طموح نسعى خلفه منذ فترة طويلة جداً كالتحصّل على منصب كبير أو هجرة لأراضٍ بعيدة أو صفقة تجارية مُربحة ثقيلة الوزن وحتى زواج الأحلام ، هذا الإقتران يُشدّد أن يكون تحصّلك على هدف العمر/ بلوتوعبر وسائل أخلاقيّة مشروعة/المُشترى، فرغبة نور الشريف بتحقيق العدالة لأهله وهو هدف نبيل/المُشترى لايجب أن تكون وسيلة الوصول إليه عن طريق لا أخلاقى (إتفاق غامض مع ساحر/بلوتو) من فيلم أصدقاء الشر ، من وجهة نظر سلبيّة فهذا الإقتران (قد) يُولّد معه شعور بالأهميّة خاصةً عند التحصّل على ثروة مُعتبرة أو منصب ذى نفوذ وبدون قِيَم المُشترى الأخلاقيّة الراقية (قد) يتنامى هذا الشعور بالأهمية لحد شطط الغرور فيؤدى للإصطدام بالمدير فى العمل أو الوالد فى المنزل فيؤدى لسقطة من قمة جبل الطموح الذى يتسلقه الجدى فينكسر قرناه دون أدنى فرصة له لإستعادة مركزه المفقود من جديد ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى جون داسان والذى صادف ذكرى ميلاده يوم الإثنين الماضى 8 نوفمبر ، داسان أمريكى من أصول أوكرانية ونمساوية ، والده مُخرج سينمائى و والدته عازفة كمان ، درس المُوسيقى وحصل على بكالوريوس ودكتوراه فى الفنون وتاريخ الإنسان ، إنتقل مع والده لفرنسا وعمل معه كفَنّى وظهر بعدة أفلام من إخراج والده كمُمَثل وبدأ الغناء ليكون أول أمريكى يتعاقد لحساب شركة فرنسية بالعام 1964 ،له إبنتان إحداهما توفت 1995 ، توفى داسان 1980 بسكتة قلبية أثناء عطلته بجزر تاهيتى بعمر 41 سنة.

1-Joe Dassin Taka,takata 1972

2-le chemin de papa

3-Joe Dassin - coté banjo coté violon

4-Joe Dassin - L'été indien (Vidéo alternative

5-Joe Dassin - Et l'amour s'en va

6-Joe Dassin - A Toi (1976

7- Et Si Tu N'Existais Pas - Joe Dassin Lyrics









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تمسّك بهدوئك وثباتك الإنفعالى ،الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.





برج الثور: الزراعة وحتى طهى الطعام تحتاج الوقت لتنضج ، والعلاقات الشخصيّة والمشاريع الجديدة ليسا إستثناءً ، حتى تظهر النوايا، فى التأنّى السّلامة.





برج الجوزاء: حاول التوفيق بين أفراد أسرتك خاصةً إن كنت مسئولاً عن توزيع مكاسبك أوعواطفك ،لاتوغر الصّدور بالتفرقة بالإبتسامة لأحدهم والعبوس لآخَرْ.





برج السّرطان: تبدو جاداً وحازماً بشأن نفقاتك ،عليك تبنّى نفس الأسلوب عند تعاملك العاطفى مع الحبيب غير محدّد الملامح ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الأسد: إن شعرت بإحساس الشك تجاه أمرٍ ما فلا تفعله مهما كان سليماً من مظهره،على أقل تقدير قم بتأجيله عدّة أيام والأيام كفيلة بإثبات صدق شعورك ، من عدمه.





برج العذراء: التعريج على عيادات الأطباء للفحص سواءً لنفسك أولأحد أفراد أسرتك ،أو البدء بكورس تخسيس مُعضّد اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: الأموال فى يدك تُغريك بالتسوّق لكنّك الناصح بين الأبراج فأنت توفّر القرش الأبيض للطوارئ ، هذا لايعنى تجاهلك لطلبات منزلك الضروريّة.





برج العقرب: الكتمان فضيلة فيما يخص شئونك ، لاداعى لإذاعة نشرة مُفصّلة عن حالتك الماليّة للآخرين ، دَارِى على شمعتك.





برج القوس: حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة أو خلافاتك الأسريّة إن وُجِدَت بصورة ودّيّة ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الجدى: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك فى علاقة أو مشروع بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص أو المشروع محل العلاقة.





برج الدّلو: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.





برج الحوت: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه قد يحتوى على قدر من الخشونة، إنتبه لألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى المستوى الإجتماعى أو الثروة.



