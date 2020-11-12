متحدث 'الرياضة': مندهش لقلق البعض من نتيجة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أبدى الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الباب والرياضة، دهشته من حالة القلق التي تنتاب البعض من نتيجة مباراة نهائي أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن الفائز في النهاية فريق مصري.

وأشار "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة برعاية وزير الشباب والرياضة أطلقت مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة سينظم اليوم ندوة واسعة لمناقشة نبذ التعصب.

وأكد أن الإعلام عليه دور كبير في نبذ التعصب، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الاستعانة بعدد كبير من لاعبي فريقي الأهلي والزمالك المحبوبين لدى الجماهير لإطلاق المبادرة مثل اللاعب أحمد حسام ميدو. 

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استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الثلاثاء الماضي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش مناقشة وزير الشباب والرياضية رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث محمد فوزي قشقوش بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها بعنوان "استراتيجية مقترحة لتطوير برامج الأنشطة الرياضية للكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة".

حضر الرسالة، الدكتور أسامة صلاح الدين عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور أشرف صبحي أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ووزير الشباب والرياضة، والدكتور نبيل خليل ندا أستاذ الإدارة الرياضية والتراويح والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، والدكتور محمود يحيي سعد أستاذ البحث العلمي بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، والدكتورة كوثر السعيد محمود أستاذ ورئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح الأسبق وعضو اللجنة العلمية لترقي الأساتذة بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان، والدكتور حمادة محمدي عبد الحميد أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

من ناحية أخرى وعلى هامش المناقشة تفقد وزير الشباب والرياضة يرافقه محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها وعميد كلية التربية الرياضية الصالات الرياضية والملاعب الجديدة بالكلية.

وأشاد الوزير بالامكانيات والمنشآت الجديدة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها ودورها في إقامة وتنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة بما يخدم طلاب الجامعة وشباب محافظة القليوبية.

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