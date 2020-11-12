"رويترز": الرئيس الأوكراني يدخل المستشفى بعد إصابته بكورونا

قرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الانتقال إلى المستشفى حتى يعزل نفسه جراء إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية قولها إن الوضع الصحي للرئيس ليس خطيرا.

وقد أعلن وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، في وقت سابق، عن تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا، بلغ 11057 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 10746 حالة سجلت في 7 نوفمبر.

وكشف أنه تم الإبلاغ عن 198 حالة وفاة جديدة، موضحا أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 500865 إصابة، فيما ارتفع مجموع حالات الوفاة إلى 9145.