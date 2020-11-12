تفاصيل شخصية نيللي كريم فى فيلم "العميل صفر"

Advertisements





تُشارك الفنانة نيللى كريم في فيلم "العميل صفر" مع الفنان أكرم حسني، وتُجسد خلال الأحداث دور راقصة تمتلك كباريه، ويحدث العديد من المواقف بينها وبين أكرم حسني، ويساعدها بيومي فؤاد حيث أنه يعمل عطارًا في الصباح وفي المساء يعمل في الكباريه.



فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.



وفي سياق آخر، شاركت نيللي كريم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"بـ 100 وش"، وهو بطولة آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكرى .









