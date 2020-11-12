هاشم بحري: كل الدول فجأة اكتشاف لقاح الكورونا وبنسبة 90% (فيديو)

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الملفت للنظر خلال الفترة الأخيرة إعلان الكثير من الدول فجأة عن إنتاج أمصال لفيروس كورونا بنسبة نجاح تصل لـ90% بعد انتهاء الانتخابات الامريكية، معقبًا: "كل شركات العالم أعلنت عن المصل في وقت واحد، بنفس نتيجة، ونفس التوقيت".





وتابع "بحري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء أن المواطنين بدأوا يتحدثون خلال الفترة الأخيرة على أن أزمة فيروس كورونا سياسية متابعًا: "الشركات بتسوق الفيروس والمصل بتاعه، تحس أن الموضوع كيكية وكل واحد بياخد حتة"



