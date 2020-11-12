مستشار الرئيس: إصابات كورونا في مصر ما زالت مطمئنة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن أفضل شيء لمواجهة فيروس كوورنا هو تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، خاصة عند الخروج من المنزل.

وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية " الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن حالة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم تكن شديدة، ولذلك سرعة استجابته للعلاج كانت كبيرة، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دخل المستشفى على قدميه، وهذا دليل على أنه أعراض الإصابة كانت بسيطة. 

وأضاف، أن إصابات كورونا في مصر ما زالت مطمئنة ولكنها تحمل بعض الخطر، مشيرًا إلى أن إصابات كورونا خلال الفترة الحالية تكشف الإصابات التي حدثت خلال 14 يومًا سابقين، لأن هذه هي مدة حضانة الفيروس، مشيرًا إلى أن الإصابات بكورونا قد تحمل بعض الزيادات حتى شهر مارس المقبل، ولكنا وضعنا أفضل بكثير من بعض الدول الأخرى. 

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