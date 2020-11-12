مستشار الرئيس: إصابات كورونا في مصر ما زالت مطمئنة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن أفضل شيء لمواجهة فيروس كوورنا هو تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، خاصة عند الخروج من المنزل.





وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية " الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن حالة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم تكن شديدة، ولذلك سرعة استجابته للعلاج كانت كبيرة، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دخل المستشفى على قدميه، وهذا دليل على أنه أعراض الإصابة كانت بسيطة.



