رسميا .. أسامة رجب في صفوف الحمام المطروحي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تعاقد مجلس إدارة نادي الحمام مع مدافع سوهاج وإنبي الأسبق، اللاعب أسامه رجب، في سابع صفقات الفريق المطروحي لتدعيم خط دفاع الفريق إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني.

جاء التوقيع في حضور نور رسلان نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد المولي مهني مدير الكرة، وسمير سعد المدير الفني للفريق.

وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام الشيخ التعاقد مع ستة لاعبين وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي، وأحمد حسن لاعب المقاصة ، وخالد الشيخ لاعب الأوليمبي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للحمام مكون من: جمال حلو مشرف عام علي الكرة، وعبد المولي مهني مديرا للكرة، وسيد زهران مدير شئون لاعبين، وسمير سعد مدير فني، ومحمد حسن" بيبو" مدرب عام، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ، وتامر طه معد بدني، وعماد عبد المولي مدير إداري، وخميس رزق إداري، وأحمد عبد الحليم طبيب.

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