مركز التنبؤات يكشف عن الأماكن التي ستتعرض لأمطار الأيام المقبلة (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الدكتورة إيمان السيد، رئيس مركز التنبؤ بالفيضانات بوزارة الري، عن الأماكن التي ستتعرض لكمية أمطار أو سيول أكثر خلال الفترة المقبلة، موضحة أن التنبؤ بالأمطار والسيول يكون قبلها بـ5 أيام، ويتم التأكيد قبلها بـ3 أيام.

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الخميس والجمعة سيشهدا هطول أمطارًا خفيفة.

وأشارت رئيس مركز التنبؤ بالفيضانات بوزارة الري، إلى أنه من المتوقع أنه لن يكون هناك أمطار غزيرة لمدة 3 أيام، ولكن في اليوم الرابع سيكون هناك أمطار على شمال سيناء، موضحة أنها أمطار معتادة في هذا الوقت من العام، متابعة: "استعدادات الدولة كانت جيدة للغاية بشأن الموجة الماضية".

هذا، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة كثيفة في الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

طقس الخميس:
وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا خميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري معتدل على باقي الأنحاء نهارًا.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، شبورة في الساعات الأولي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، كما الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

طقس يوم الجمعة المقبل:
وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الجمعة المقبل، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقى الأنحاء.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، كما الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

طقس يوم السبت المقبل:
وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم السبت المقبل، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية يوم السبت المقبل، والتي تتمثل في شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، كما الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:
وتبلغ درجات الحرارة غدا الخميس، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20.

وتسجل درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.

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