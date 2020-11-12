شاهد.. وزير الزراعة: نستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح خلال العام المقبل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:31 ص
السيد القصير
السيد القصير
كـسـاب أحـمـد
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قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنّ الوزارة تصدر إجراءات احترازية باستمرار للمزارعين قبل موجات السيول والطقس غير المستقر.

وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "الوزارة تحرص على تطوير نظم الري، فضلا عن استخدام تسوية الأراضي بالليزر لترشيد كمية المياه المستخدمة في الري بنسبة 15%".

وأضاف وزير الزراعة: "تسوية الأرض بالليزر تساهم في توفير الفترة الزمنية المخصصة لري الأرض، وبالتالي كمية المياه".

وحول زراعة القمح نصح القصير المزارعين بزراعة القمح على مصاطب، مشيرا إلى أنه من المتوقع زراعة 3.5 مليون فدان قمح بزيادة 100 ألف فدان عن العام الماضي.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن بحيرة البردويل تضم أفضل أنواع الأسماك، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاج أسماك البردويل من 3 آلاف طن إلى 54 ألف طن سنويا بعد تطويرها. 

ولفت، إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية وصل إلى 4.5 مليون طن خلال العام الجاري، رغم أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر فتحت أسواق في اليابان وجنوب أفريقيا والأرجنتين ونيوزلندا.

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وزير الزراعة بوابة الفجر بحيره البردويل الفجر السيد القثصير

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