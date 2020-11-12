مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول لقاح شركة فايزر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن لقاح شركة فايزر الأمريكية صنع في البداية في المانيا، وتدخلت بعد ذلك الشركة الأمريكية في إنتاجه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي ورقة علمية حول هذا اللقاح في المجالات العالمية حتى الآن.





وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن مصر له حصة جيدة من اللقاحات العالمية عندما تجاز وتنتج وتنشر في المجالات العملية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر لديها حصة من هذه اللقاحات مضمونة، وقد تزيد هذه الحصة إذا تطلب الأمر.





ولفت إلى أن لقاح شركة فايز يعمل على تكوين أجسام مناعية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، ويعطي مناعة من الفيروس لفترة معقولة على حد تعبيره، وهذا أمر جيد لتقليل أنتشار الفيروس.









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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100540 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و6394 حالة وفاة.



