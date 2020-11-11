هيئة كبار العلماء السعودية: الإخوان جماعة إرهابية

أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية اليوم الأربعاء، حكمها على تنظيم الإخوان، قائلة:" الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام"، محذرة من الانتماء إليه أو التعاطف معه.

وأشارت قناة "مداد نيوز" إلى ما قالته الهيئة أيضا إن التنظيم يتبع أهدافا حزبية تخالف هدي الدين الحنيف، ويتستر بالدين ويمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، الهيئة أكدت أن كل ما يؤثر على وحدة الصف محرم بدلالة الكتاب والسنة.

كما وصفت هيئة كبار العلماء التنظيم بـ"الجماعة منحرفة" القائمة على إثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد.

ورأت الهيئة أن التنظيم منذ تأسيسه لم يظهر عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايته فقط هي الوصول إلى الحكم، ولذلك فتاريخه مليئ بالشرور والفتن.