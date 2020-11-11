ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 12.5٪ في أكتوبر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 12.5٪ في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهو الارتفاع الشهري السابع على التوالي حيث يقود أكبر سوق للسيارات في العالم الصناعة العالمية للتعافي من أدنى مستوياته التي سجلها خلال جائحة Covid-19.

وأظهرت بيانات الرابطة الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) أن المبيعات وصلت إلى 2.57 مليون سيارة الشهر الماضي.

وارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة (NEVs) بنسبة 105٪ لتصل إلى 160.000، وهو الشهر الرابع على التوالي من المكاسب. 

وتشمل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية المركبات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

هذا الوقت من العام، المعروف باسم "سبتمبر الذهبي ، أكتوبر الفضي"، عادة ما يكون نقطة عالية في مبيعات الصناعة، وهو الوقت الذي يقوم فيه المستهلكون بإجراء عمليات شراء بعد الابتعاد عن صالات العرض خلال أشهر الصيف الخانقة.

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