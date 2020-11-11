صراع ثلاثي على فخر الدين بن يوسف

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إشتعل الصراع في الدوري المصري الممتاز على الفوز بخدمات الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف الذي قضى الموسم الماضي بين جدران فريق نادي الإسماعيلي ولم يستكمل عقده بعد إنتشار فيروس كورونا وإنتهى العقد بين الطرفين بالتراضي.


وفتح مسؤولو نادي الإسماعيلي باب المفاوضات من جديد للحصول على خدمات الدولي التونسي خلال الموسم الجديد لكن الصفقة لم تكتمل حتى الآن.


وتلقى اللاعب عرضين آخرين من البنك الأهلي الصاعد حديثاً للدوري المصري وفريق نادي المصري البورسعيدي للحصول على خدماته.

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فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي

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