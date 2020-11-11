استمرار فعاليات الدورة التدريبية "تنقية المياه باستخدام الأغشية الرقيقة" بعلوم الفيوم
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:20 م
ريهام على
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تابع الدكتور صالح عبد العليم محمد العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة الفيوم، فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية التي تنظمها الكلية تحت عنوان (تنقية المياه باستخدام الأغشية الرقيقة والمواد النانومترية) بحضور الدكتور محمد سعيد أبو الغار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة وأ.د إيهاب معاذ رئيس قسم علم الحيوان بالكلية وذلك اليوم الأربعاء الموافق 11-11-2020 بالكلية.
وأوضح أ.د صالح العوني أن الدورة تأتي ضمن الأنشطة التابعة لمشروع (تعظيم الاستفادة من أغشية الترشيح ذات القدرة الفائقة لمعالجة مياه الصرف المختلط بالنفط) الممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشارت الدكتورة زينب رمضان منسق المشروع بكلية العلوم أن الدورة التدريبية تتم بالتعاون مع جامعة (ديسبورج آيسن) الألمانية.
وأوضح الدكتور هاني الشرقاوي، مدير مركز بحوث البيئة والتكنولوجيا الذكية، أن اليوم الثاني من الدورة التدريبة يشمل محاضرة ( مقدمة في علم تكنولوجيا الأغشية الرقيقة ) ويحاضر خلالها الدكتور أحمد سعد جمعة خليل، الأستاذ بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وسيتبعها عدد من الجلسات العملية حول اختبار كفاءة الأغشية الرقيقة، ومعالجة المياه الملوثة باستخدام بعض المواد النانومترية، وإزالة الزيوت والمواد البترولية باستخدام الأغشية الرقيقة، وسيتم عمل اختبارات لجودة المياه بعد عمليات التنقية، كما سيتم تعريف الطلاب المشاركين بالمعامل والأجهزة ذات الصلة بموضوع الدورة.
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