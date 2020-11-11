استمرار فعاليات الدورة التدريبية "تنقية المياه باستخدام الأغشية الرقيقة" بعلوم الفيوم

تابع الدكتور صالح عبد العليم محمد العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة الفيوم، فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية التي تنظمها الكلية تحت عنوان (تنقية المياه باستخدام الأغشية الرقيقة والمواد النانومترية) بحضور الدكتور محمد سعيد أبو الغار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة وأ.د إيهاب معاذ رئيس قسم علم الحيوان بالكلية وذلك اليوم الأربعاء الموافق 11-11-2020 بالكلية.





وأوضح أ.د صالح العوني أن الدورة تأتي ضمن الأنشطة التابعة لمشروع (تعظيم الاستفادة من أغشية الترشيح ذات القدرة الفائقة لمعالجة مياه الصرف المختلط بالنفط) الممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





كما أشارت الدكتورة زينب رمضان منسق المشروع بكلية العلوم أن الدورة التدريبية تتم بالتعاون مع جامعة (ديسبورج آيسن) الألمانية.



