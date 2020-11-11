السيسي يعلن اتفاقية مع اليونان لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشاوراته مع رئيس الوزراء اليوناني، تناولت التطورات في منطقة شرق المتوسط؛ نظرًا لما تشهده خلال الفترة الاخيرة من تصعيد على خلفية الاستفزازات والممارسات الاحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي.



وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأربعاء، أننا توافقنا على مواصلة التضامن فيما بيننا إلى جانب كافة البلدان الصديقة للتصدي لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الاقليمي على نحو يحافظ على أمننا القومي من ناحية ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى.



وتابع الرئيس، أنه تم الاتفاق على إبرام مصر واليونان اتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة، استنادًا لقواعد الفانون الدولي، بما يفتح المجال للاستفادة من الثروات العديدة بالبحر المتوسط، جنبًا إلى جنب مع تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الهادف لتعظيم مصالح شعوب المنتدى اتصالًا بمخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في شرق المتوسط، مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية في التنقيب عن ثرواتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وفقًا لقواعد القانون الدولي.

