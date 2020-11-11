الإمارات تسجل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأربعاء، 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 145،599 حالة.

وأصدرت وزارة الصحة الإماراتية، بيانًا أعلنت فيه عن وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 520 حالة.

وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 140.442 حالة.