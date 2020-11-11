الإمارات تسجل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأربعاء، 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 145،599 حالة.

 

وأصدرت وزارة الصحة الإماراتية، بيانًا أعلنت فيه عن وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 520 حالة.

 

وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 140.442 حالة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الإمارات اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ ساعة الا ربع

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 17 ساعة

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ 38 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مواجهات ساخنة في الجولة الأولى بالقسم الثانى

منذ 14 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يومين

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 3 ساعات

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

01:44 م

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

11:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض