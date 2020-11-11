السيسي يقدم التعازي لشعب اليونان في ضحايا الزلزال الأخير

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتواجده باليونان، متوجهًا بالشكر لرئيس وزراء اليونان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.



وقدم "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأربعاء، التعازي للشعب اليوناني نيابة عن الحكومة المصرية والشعب المصري في ضحايا الزلزل الأخير، معربًا عن تضامن مصر الكامل مع اليونان لتجاوز الآثار الناجمة عنه.



وأضاف الرئيس، أن هناك روابط مميزة بين شعبين مصر واليونان تمتد عبر عصور من التاريخ المشترك والتفاهم الثقافي والمجتمعي الفريد.



وتابع الرئيس السيسي، أن لقاءه مع رئيس وزارة اليونان، كان فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعيه في علاقات التعاون الثنائي على مختلف الاصعدة، والدفع قدمًا بكافة اوجه التعاون الاقتصادي لاسيما فيما يتعلق بتشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية، وتنمية معدلات التبادل التجاري.

