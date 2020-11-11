السيسي يقدم التعازي لشعب اليونان في ضحايا الزلزال الأخير

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتواجده باليونان، متوجهًا بالشكر لرئيس وزراء اليونان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وقدم "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأربعاء، التعازي للشعب اليوناني نيابة عن الحكومة المصرية والشعب المصري في ضحايا الزلزل الأخير، معربًا عن تضامن مصر الكامل مع اليونان لتجاوز الآثار الناجمة عنه.

وأضاف الرئيس، أن هناك روابط مميزة بين شعبين مصر واليونان تمتد عبر عصور من التاريخ المشترك والتفاهم الثقافي والمجتمعي الفريد.

وتابع الرئيس السيسي، أن لقاءه مع رئيس وزارة اليونان، كان فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعيه في علاقات التعاون الثنائي على مختلف الاصعدة، والدفع قدمًا بكافة اوجه التعاون الاقتصادي لاسيما فيما يتعلق بتشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية، وتنمية معدلات التبادل التجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زلزال بوابة الفجر اليونان الفجر السيسي

أخبار تهمك

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة توجو في التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ 35 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يومين

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ 43 دقيقة

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 3 ساعات

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. كواليس اتصال "السيسي" برئيس الوزراء اليوناني لتقديم المساعدة

عاجل.. الرئيس السيسي يصل جزيرة كريت للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية

أسبوع رئاسي مكثف.. ترؤس القمة العربية الأوروبية.. وقرارات عقب حادث محطة مصر

شكري: اليونان لعبت دورا حيويا في تعريف الغرب بالتحديات التي تواجهها مصر

الرئيس القبرصي: التنقيب التركي في مناطق تحت سيادتنا يعد اعتداء صارخا

عاجل.. السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

11:06 ص

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض