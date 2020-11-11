وكيل "تعليم الفيوم" يشيد باستقبال أطفال الروضة بعلم مصر بمدارس يوسف الصديق

تابع صباح اليوم الأربعاء، الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مدارس إدارة يوسف الصديق التعليمية، لمراقبة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، حيث تفقد عددًا من المدارس ومنها المدرسة الرسمية للغات بيوسف الصديق.





حيث استقبل أطفال المدرسة السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم حاملين علم مصر، ويرددون الأغاني الوطنية.





وتفقد وكيل الوزارة المدرسة ويرافقه الأستاذ محمود هيبة مدير عام إدارة يوسف الصديق التعليمية، قاعات رياض الأطفال، وحث معلمات رياض الأطفال بضرورة زرع روح الولاء والإنتماء في نفوس الأطفال منذ الصغر، كما تابع الفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الابتدائي وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي، وحصة لغة عربية بالصف الثالث الابتدائي.





نبه وكيل الوزارة مشددًا على إدارة المدرسة بضرورة الإهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية ودورات المياة جيدًا، والتوعية الصحية المستمرة للطلاب، وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.





كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة المشرك قبلي الإعدادية المشتركة، وتابع الفصول الدراسية، ومتابعة قناة مدرستنا.





وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الانضباط والالتزام وتنمية السلوك الإيجابي لدى الطلاب، وزرع روح الولاء والانتماء في نفوس التلاميذ منذ الصغر، كما قدم رسالة شكر للمعلمين الشرفاء من المدرسة وطالبهم ببذل مزيدا من الجهد.



