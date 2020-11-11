بالصور.. إخلاء منزل لخطورته على السكان تمهيدا لإزالته بطوخ

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أخلت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة طوخ بالقليوبية، بمعاونة أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، سكان منزل متصدع بقرية السفاينة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، لوجود درجة ميل ويشكل خطورة على السكان، تمهيدا لإزالته بعد صدور قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط.



كان قد تلقى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، بلاغًا يفيد حدوث شروخ وتصدعات ودرجة ميل ويشكل خطورة على السكان والمارة على الطريق الزراعي السريع بناحية السفاينة شرق.



جرى الانتقال وإبلاغ مركز شرطة طوخ وجرى إخلاء المنزل وتشكيل لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، لبيان صلاحية المبنى والتى أقرت بضرورة الهدم فورا لتشكيله خطورة وجارى تنفيذ الإزالة.



وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 5 أدوار، وبه طابقين فقط مشغولين بالسكان وجرى إخلاءه ورفع أدوات مخزنة ببدروم المنزل، تمهيدا لتطبيق قرار الإزالة، كما أوضحت المعاينة أن الشروخ جاءت نتيجة حفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي مما أدى إلى حدوث تصدعات بجدار المنزل.