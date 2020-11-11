رئيس وزراء اليونان: القاهرة وأثينا ترحبان بمساهمة أمريكا في المتوسط

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، إن اليونان ومصر وبشكل إيجابي سيرحبون بمساهمة أمريكا فيما يجري في شرق المتوسط والشرق الأوسط.

وأضاف "ميتسوتاكس"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن القاهرة وأثينا تمثلان نموذجا للتعاون في المنطقة وتم تتويج ذلك بتوقيع اتفاقية للتحديد ولو جزئي للحدود البحرية بين البلدين، معربًا عن امله في استمرار التشاور لتوسعة الاتفاقية، معتبرًا أن هذه الاتفاقية أفضل مثال على اننا نسير في الطريق الصحيح حسب القانون الدولي، وحسن الجوار والاحترام المتبادل.

وتابع رئيس وزراء اليونان، أن النجاح الكبير للبلدين يأتي بعد اتفاقية أخرى بين اليونان وإيطاليا، وتحديد الحدود البحرية بين اليونان وألبانيا، بما يخلق الاستقرار بهذه المنطقة المتوترة، ليكون بحر يوحد بدلًا من أن يفرق بين الشعوب، وتحدثنا كثيرًا على التعاون في مجال الطاقة، وتلعب مصر دورًا هامًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر حليفًا كبيرا لأوروبا، واليونان تهتم بالدور الريادي لمصر، وبدور مصر في حل الأزمة الليبية، وتهتم بتوثيق العلاقات مع الدول العربية ومع إسرائيل.

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