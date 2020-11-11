دولة جديدة تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في فانواتو، اليوم الأربعاء، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الدولة الأرخبيل الواقعة بالمحيط الهادئ، نقلًا عن سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت وزارة الصحة في فانواتو، أن شابًا يبلغ من العمر 23 عاما وعاد مؤخرا من الولايات المتحدة، ثبتت مخبريا إصابته بـ"كوفيد 19" أثناء وجوده في الحجر الصحي.

 

وصنفت وزارة الصحة، هذه الإصابة وافدة وليست محلية، موضحة أنها وضعت بروتوكولات صحية للحد من انتشار الفيروس.

 

وقالت وزارة الصحة، في بيان رسمي: "في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة الجائحة، فإن هذا المسافر الآتي من بلد مصنف شديد الخطورة وبائيا تم عزله عن بقية المسافرين خلال الرحلة التي عادت به إلى الأرخبيل".

 

وأضاف البيان، أن المصاب، ومنذ لحظة وصوله إلى البلاد، احترم جميع تدابير التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن السلطات تتحرى الأشخاص الذين خالطهم.

 

وأغلفت دولة فانواتو، حدودها في مارس لمنع وصول الوباء إليها، لم تسمح إلا في الآونة الأخيرة لمواطنيها العالقين في الخارج بالعودة إلى ديارهم، وفق تدابير صحية صارمة.

 

وهذا الإجراء المكلف جدا على الصعيد الاقتصادي اعتمده عدد كبير من دول المحيط الهادئ، لأنها لم تجد بدا منه في ظل أنظمتها الصحية الهشة.

 

وبفضل هذا الإجراء، فإن دول كيريباتي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وساموا وتونغا وتوفالو، لا تزال على ما يبدو بمنأى من الفيروس.

 

وفي نهاية أكتوبر الماضي، سجلت جزر مارشال وجزر سليمان أولى الإصابات بـ"كوفيد 19"، لكنها كانت إصابات وافدة، وقد نجحت لغاية اليوم في احتوائها ومنع انتقال العدوى إلى السكان.

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فيروس كورونا فانواتو دولة جديدة أول إصابة بكورونا

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