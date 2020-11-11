توقع اتفاق بين وزارتي الآثار والاتصالات لتنشيط السياحة في الفترة المقبلة اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة

شهد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

و قد وقعا البروتوكول كل من السيدة غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

تبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول ثلاث سنوات؛ ويهدف إلى المساهمة في تحقيق التحول الي المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والآثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، بالاضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعي الأثري وتعريف المجتمع المصري والعالمي بأنشطة وخدمات وزارة السياحة والآثار، والمساهمة في تنشيط السياحة المصرية في الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى البلاد.

و اعرب الدكتور/ خالد العناني خلال توقيع البروتوكول عن سعادته بهذا البروتوكول مشيرا الى ان وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لا تدخر أي جهد و دعم فني و تقني لصالح وزارة الاثار و الآن وزارة السياحة و الآثار، حيث ان هذا هو ثالث بروتوكول يتم توقيعه بين الوزارتين للترويج السياحة والآثار .

و أضاف وزير السياحة و الآثار ان البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم هو بروتوكول مزدوج للخدمات السياحية و الترويج للمنتج السياحي المصري و لتقديم خدمات سياحية رقمية جديدة لتكون تجربة السائح تجربة استثنائية في مصر و في نفس الوقت تقديم خدمة هامة جدا حيث أنها تعمل علي توثيق و تسجيل القطع الاثرية في مصر ، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثبتت نجاح التجربة الجديدة التي قامت بها الوزارة لإتاحة، عبر منصات التواصل المختلفة لها، عدد من الزيارات الافتراضية لعدد من المواقع و المتاحف الاثرية و التي لاقت إقبالا شديدا من المجتمع المصري و العالمي مما دفع الوزارة إلى تكثيف العمل في هذا المجال و أن الوزارة لن تجد ذراع لها في هذا المجال أفضل من وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

و أكد د. خالد العناني ان هذا البروتوكول جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة و الآثار لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة والثقافة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة الخدمات وأهمها خدمات السياحة والآثار، واصفا البروتوكول بانه القناة الشرعية للعمل للوزارة و بداية عهد أكثر قوة من التعاون و المستفيد الأكبر هو السائح و المواطن المصري و الحفاظ علي الآثار للأجيال القادمة.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار فى عدد من المشروعات من اجل استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الترويج للسياحة المصرية على المستوى العالمى وتعريف العالم بالكنوز الاثرية المتفردة التى تملكها مصر، مشيرا إلى أن البروتوكول يأتي فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التعاون مع كافة الوزارات من أجل بناء مصر الرقمية والتى يتم من خلالها اتاحة خدمات رقمية متميزة تواكب التطور التكنولوجي العالمى.

واضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه سيتم التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار من أجل استخدام التقنيات الحديثة فى توثيق وعرض المعلومات عن التراث الأثرى والسياحى المصرى والخدمات السياحية والأثرية بشكل ميسر للمواطنين وللعالم، بالاضافة الى استخدام تكولوجيا المعلومات فى تعظيم التواصل بين السائحين ومناطق الجذب السياحي في مصر وذلك من خلال إنشاء وتطوير البوابات الإلكترونية وتطبيقات المحمول.

واشار الدكتور/ عمرو طلعت الى ان البرتوكول يتضمن تنفيذ مشروع لتسجيل الاثار وعرضها واتاحتها فى جولات سياحية افتراضية بالمتاحف والمعالم الاثرية بمصر باستخدام تقنيات الواقع المعزز بهدف تعريف المواطنين فى العالم بأكمله بالآثار المصرية بما يمثل عنصر جذب لهم للقدوم إلى مصر؛ مؤكدا على استمرارية التعاون بين الوزارتين فى تنفيذ العديد من المشروعات.

هذا ويشمل نطاق أعمال البروتوكول تطوير التطبيقات والبوابات الإليكترونية وتطبيقات المحمول القائمة وإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات جديدة وذلك تماشياً مع دمج وزارتي السياحة والآثار من خلال دمج وتطوير بوابات السياحة والآثار، ودمج وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لوزارة السياحة والآثار باللغات المختلفة والتي تتضمن تطبيقات تكنولوجية خاصة بالزائرين، وأخرى لتيسير العمل، كما ينص البروتوكول على التعاون في دعم ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والاتصالات لوزارة السياحة والآثار، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق والترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية والتعريف بها.