عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر عن موقف إنتقال واحدة من أبرز الصفقات التي يسعى الأهلي للحصول عليها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وفي تصريحات إذاعية قال شوبير: "المفاوضات بين النادي الأهلي ونادي وادي دجلة توقفت خلال الفترة القليلة الماضية بشأن الحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام".


وأشار: " السبب في توقف إنتقال بيكهام للقلعة الحمراء الإختلاف في وجهات النظر حول المقابل المادي الذي سيحصل عليه فريق نادي وادي دجلة ما جعل الإعلان الرسمي عن الصفقة يتوقف".

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وادي دجلة للاهلي احمد رمضان بيكهام

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