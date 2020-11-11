دفن جثث ضحايا حادث تصادم 3 سيارات ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الأربعاء، باستخراج تصريح دفن جثث ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل ومركبتي توك توك بمنطقة بدر، وتسليم الجثث لذويهم.





وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري في منطقة بدر، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتبين اصطدام سيارة ميكروباص وسيارة نقل ومركبتي توك توك بجوار الموقف الرئيسي ومصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 9 تم نقلهم للمستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.



