ليفربول يدعم محمد صلاح قبل تكريمه من اتحاد الكرة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح وذلك قبل ظهوره مع منتخب بلاده في مباراتي توجو ذهاباً وإياباً يومي الرابع عشر والسابع عشر من شهر نوفمبر الجاري لحساب مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم افريقيا 2022.


ونشر الحساب الرسمي للريدز على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة ظهرت فيها صورة محمد صلاح بقميص منتخب مصر وعلق عليها صباح الخير يا ريدز الملك صلاح يبدو مستعداً لمباريات المنتخب المصري.


وفي نفس السياق يُنظم الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء حفل تكريم لمحمد صلاح نجم الريدز وذلك في أحد فنادق التجمع الخامس بحضور أعضاء الجهاز الفني بقيادة حسام البدري وجميع لاعبي الفراعنة.

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