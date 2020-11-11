الطالع الفلكي الأربِعَاء 11/11/2020..بُرُودَة الجَوّ!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى السّادسة و 9دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الثّامنة و 30 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 2 هاتُور قبطى ، 11 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 25 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وطبعاً حضرته حَيْبَات جُوّه البيت برضه؟)-أمّال عاوزَانِى أرْمِيه فِالجِنِينَه وهُوَّا بالحَالة دِى؟(مجدى وهبه من فيلم الإنسان والكلب-فيلم تلفزيونى قصير)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن و مواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تعالى الشمس من منزلة السّماك لتدخل منزلة الغَفْر وهى عبارة عن ثلاث نجوم تبدو خفيّة لذلك سُمّيت بالغفر لأنّ ستر الذّنوب يعنى رغبة الخالق سُبحانه وتَعَالى فى غفران الذّنب وإمهال الشخص ليتوب،ومنها كلمة المَغْفَرْ وهو غطاء الرّأس الذى يسترالرّأس، تقول العرب (خيرمنزلةٍ فى الأبد بين الزّبانى و الأسد/تقصد الغفر) والعرب يعتبرون اليوم سعداً ، تزداد فيه برودة الجوّ ليلاً لكنّه لا يزال معتدلاً بالنّهار، تستمرّ فيه زراعة القمح والشعير والبحث عن نبات الفقع غالى الثّمن الذى ينبت تحت سطح الأرض ، يُؤمر فيه بالبدء بارتداء الملابس الثقيلة ويُنهى فيه عن شرب الماء مُباشرةً قبل النّوم بسبب البرودة لا يعرق الإنسان ويظل الماء الزّائد محتجزاً فى المثانة فيضرّه ضرَرَاً شديداً ،تقول العرب (إذا طلع الغَفْرْ حَسُنَ فى عين النّاظر الجَمْر وطاب التّمْر وأتى البَرْدُ من السّفر).





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى الحرّ القائظ واليوم البرودة فى إرتفاع ،دوام الحال من المُحال،إضحك للدنيا تضحكلك.





برج الثور: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج الجوزاء: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أو صفقة قبل قبولها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج السّرطان: قم بوضع الحدود والفواصل والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، و بالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الأسد: لاتستخف بشخص مُتواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج العذراء: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: حاول أن تتخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد للدخل ببحثك عن وظيفة إضافيّة، فى العمل والمنزل إستمع أكثر مما تتكلم.





برج العقرب: مُكافآت ومُكتسبات قد تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى لتُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.





برج القوس: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.





برج الجدى: قد تطلب مُساعدة من زميل أو قريب مع فرصة لخيبة أمل ، قم بأداء عملك بنفسك مهما كان مُجهداً لك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الدّلو: النّظام والرّوتين مفيدان لتفحص التوافه الصغيرة الماكرة حتى لاتسمع العبارة المُستفزّة ، القانون لايحمى المغفلين.





برج الحوت: وقت مُناسب للعودة للبحث عن كورس تعليمى أو مهنى مناسب لترقية مهاراتك المهنيّة ،بادر بالبحث عن مستقبلك فلن تجد من يهتم بك أكثر من نفسك.



