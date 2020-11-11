رئيس جامعة بني سويف يوجه بمركزية المعامل بين كليتي الآداب والألسن

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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قام الدكتور منصور، حسن رئيس جامعة بني سويف، بزيارة مفاجئة لمجلس كلية الآداب، حيث ترأس المجلس ورحب بأعضائه، بحضور الدكتور جودة مبروك عميد الكلية والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام.

ووجه رئيس الجامعة خلال المجلس بمركزية المعامل بين كليتي الآداب والألسن بحيث يتاح لطلاب أقسام اللغات بكلية الآداب استخدام معامل اللغات بكلية الألسن، وأكد على ضرورة تشجيع الطلاب للالتحاق بأقسام اللغات بالكلية، واستكمال مسيرة التنمية الثقافية للكلية، ونشر الوعي للتصدي لفيروس كورونا المستجد بين أوساط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال الملصقات وورش العمل المتكررة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد خلال كافة الأنشطة والفاعليات بالكلية.

وناقش استعدادات الكلية فيما يتعلق بالتعليم الهجين وإجراء الاختبارات الإلكترونية، وطالب بالعمل على تطوير الكلية بشكل مستمر الأمر الذي ينعكس إيجابيا بتخريج طلاب متميزين وقادرين على المنافسة في سوق العمل، وإعطاء الأولوية للطلاب في كافة القرارات التي تصدر من الكلية.

فيما اطمئن رئيس الجامعة من أعضاء المجلس على سير العملية التعليمية بالكلية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم في بعض التحديات التي تواجههم أثناء العمل، ووجه بوضع أسس وقواعد علمية لحل المشكلات وإزالة كافة المعوقات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإدارية المدرجة بالمجلس.

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