بدء نشر قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:35 م
إقليم ناغورني كاراباخ
إقليم ناغورني كاراباخ
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، ببدء نشر قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ.

 

أعلن إقليم ناغورني كاراباخ، صباح اليوم الاثنين، مقتل 44 من قواته في المعارك مع قوات أذربيجان خلال الساعات الأخيرة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أصدرت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الأحد، بيانًا نفت فيه سقوط مدينة شوشا الاستراتيجية في منطقة قره باغ المتنازع عليها بيد القوات الأذربيجانية.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية ، أرتسرون أوفانيسيان، على صفحته في "فيسبوك": المعارك في شوشا مستمرة، انتظروا وثقوا بقواتنا!".

 

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأذربيجانية، سيطرتها على بلدة شوشة الاستراتيجية في ناغورني كاراباخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

دمرت قوات الدفاع الأذربيجانية، 4 دبابات في إقليم قره باغ، في حين اتهمت يريفان الجيش الأذربيجاني بتنفيذ قصف عشوائي لعاصمة الإقليم ستيباتاكيرت.

 

وأصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بيانًا قالت فيه، إن القوات الأرمنية استهدفت خلال يوم أمس والليلة الماضية بالمدافع وقذائف الهاون مواقع عسكرية ومناطق سكنية أذربيجانية، مخلفة قتيلا وعددا من الجرحى، وسط استمرار المعارك على مختلف محاور الجبهة.

 

وبحسب البيان، رد الجيش الأذربيجاني على القصف الأرمني بإطلاق النار على "أهداف عسكرية مشروعة"، مكبدا العدو خسائر في الأفراد والمعدات، تشمل 4 دبابات "تي-72"، إضافة إلى مدفعين وعدة شاحنات محملة بالذخائر.

 

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